Нужна копия приложения в контакте

$500
Разработка игрЗакрыт3 заявки271 просмотр
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Вот само приложение http://vkontakte.ru/app757190 нужно сделать копию + добавить новые рассы.

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14 лет назад
Victor8
57 летГермания
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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