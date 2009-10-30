Нужна копия приложения в контакте

Требуются: Flash-программист Flash-дизайнер Программист серверной части (желательно делфи, с++) Сложность проекта примерно на уровне "Ресторатора" Выслушаю предложения как от групп, так и от частных исполнителей. В предложении указывайте цену за свою работу. Более подробная информация при личной переписке на Веблансере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот само приложение http://vkontakte.ru/app757190 нужно сделать копию + добавить новые рассы.
Подробнее в личной переписке.
Оставляйте свои контакты
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