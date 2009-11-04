Разработка Time-Management FLASH игры - iPirates

Приветствую, давно хотелось сделать небольшую php игру, на основе настольной игры Vampire: Prince of the City. По процессу немного напоминает монополию. Есть более-менее примерный алгоритм, полные правила игры в электронном виде, кое-какие наработки. Но, не хватает опыта, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо портировать игру существующую на iPhones для Flash ( т.е. нужна Flash игра )
В наличии вся графика и озвучка.. недостающее подготовят
Игру и геймплей смотреть в видео
http://files.me.com/games/phwbb1.mov
( 48M )
Предложения формировать сразу с указанием предполагаемого бюджета
контакты - [email protected] - 067 440 04 92 ( тел только для Киева )
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