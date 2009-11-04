Разработка Time-Management FLASH игры - iPirates

Разработка игрЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Необходимо портировать игру существующую на iPhones для Flash ( т.е. нужна Flash игра )

В наличии вся графика и озвучка.. недостающее подготовят

Игру и геймплей смотреть в видео

http://files.me.com/games/phwbb1.mov

( 48M )

Предложения формировать сразу с указанием предполагаемого бюджета

контакты - [email protected] - 067 440 04 92 ( тел только для Киева )

14 лет назад
limerix
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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