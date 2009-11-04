Разработка php скрипта по готовому алгоритму

$100
Разработка игрЗакрыт7 заявок215 просмотров
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Приветствую, давно хотелось сделать небольшую php игру, на основе настольной игры Vampire: Prince of the City. По процессу немного напоминает монополию.

Есть более-менее примерный алгоритм, полные правила игры в электронном виде, кое-какие наработки.

Но, не хватает опыта, требуется помощь специалистов.

Краткий обзор игры: http://www.bg.ohobby.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=1

Потребуются знания в областях:

- работа с сессиями (авторизация, статистика)

- cron или альтернатива (для реализации ходов, таймаутов; например, ход по 2 минуты)

- возможно ajax для внутреннего чата, простой чат

- реализация ходов на гексовом поле

Если кто-то заинтересуется, вышлю всю информацию по электронной почте.

PHP
14 лет назад
Business-Arts
Никита 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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