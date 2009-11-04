Разработка php скрипта по готовому алгоритму

Требуется написать графический движок для онлайн игры на Флеш опыт обязателен!!! ICQ 177141810 t +380672814455
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, давно хотелось сделать небольшую php игру, на основе настольной игры Vampire: Prince of the City. По процессу немного напоминает монополию.
Есть более-менее примерный алгоритм, полные правила игры в электронном виде, кое-какие наработки.
Но, не хватает опыта, требуется помощь специалистов.
Краткий обзор игры: http://www.bg.ohobby.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=1
Потребуются знания в областях:
- работа с сессиями (авторизация, статистика)
- cron или альтернатива (для реализации ходов, таймаутов; например, ход по 2 минуты)
- возможно ajax для внутреннего чата, простой чат
- реализация ходов на гексовом поле
Если кто-то заинтересуется, вышлю всю информацию по электронной почте.
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