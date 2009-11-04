Создание приложения для Vkontakte.ru

Необходимо облогородить игру (графика, эффекты и пр..) Пациент - sgame.biz Вот подобная игра на такомже движке - ogame.ru, нужно чтото подобное. Чтобы лучше понять нужно зарегистрироваться... Выслушаю идеи как по полной переработке, так и по частичной. Предлагайте РАЗУМНЫЕ ...
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