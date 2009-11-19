"Причесать" онлайн игру

Разработка игрЗавершен3 заявки359 просмотров
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Необходимо облогородить игру (графика, эффекты и пр..)

Пациент - sgame.biz

Вот подобная игра на такомже движке - ogame.ru, нужно чтото подобное. Чтобы лучше понять нужно зарегистрироваться...

Выслушаю идеи как по полной переработке, так и по частичной. Предлагайте РАЗУМНЫЕ цены и объясняйте что сможете сделать за эту цену.

Более подробно при переписке.

14 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$500
30 дней
Работа проведена на Ура! Взялся за работу от которой другие отказывались, что говорит о высоком профессионализме! Работаю с исполнителем и дальше!
Отличный заказчик, постоянно на связи! Оплата сразу после выполнения задания. Рекомендую как порядочного человека!
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