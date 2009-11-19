"Причесать" онлайн игру

Необходимо облогородить игру (графика, эффекты и пр..)

Пациент - sgame.biz

Вот подобная игра на такомже движке - ogame.ru, нужно чтото подобное. Чтобы лучше понять нужно зарегистрироваться...

Выслушаю идеи как по полной переработке, так и по частичной. Предлагайте РАЗУМНЫЕ цены и объясняйте что сможете сделать за эту цену.

Более подробно при переписке.