Нужно 4 иконки в стиле web 2/0

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо выполнить 4 иконки в стиле web 2/0.

Смысл:

1 - Разработка сайта

2 - Продвижение сайта

3 - Поддержка сайта

4 - Графический дизайн

То есть нужно красиво их нарисовать (размер примерно 120*120 пикселей), при этом желательно чтоб основной смысл иконки отражался в ее правой половине (так как по дизайну сайта они потом будут обрубленны на половине!). В приложенных файлах будет пример и пример стиля выполнения иконок.

Стиль:

Нужно чтоб иконки, были переливающиеся (возможно глянцевые), бликующие, яркие, объемные, не круглые, с падающей вниз тенью. Цвета - отенки оаржевого, зеленого (но не салатового), возможно черного или серого. В приложение будет пример.

Вроде бы все.

Пожалуйста, оставляйте ваше пртфолио именно с иконками, цену и срок. Оплата желательна по результату работы, вдруг все-таки не угадаете со стилем.

Вобщем, будем надеяться на лучшее. Удачи!