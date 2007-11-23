Нужно 4 иконки в стиле web 2/0

$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок350 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо выполнить 4 иконки в стиле web 2/0.

Смысл:

1 - Разработка сайта

2 - Продвижение сайта

3 - Поддержка сайта

4 - Графический дизайн

То есть нужно красиво их нарисовать (размер примерно 120*120 пикселей), при этом желательно чтоб основной смысл иконки отражался в ее правой половине (так как по дизайну сайта они потом будут обрубленны на половине!). В приложенных файлах будет пример и пример стиля выполнения иконок.

Стиль:

Нужно чтоб иконки, были переливающиеся (возможно глянцевые), бликующие, яркие, объемные, не круглые, с падающей вниз тенью. Цвета - отенки оаржевого, зеленого (но не салатового), возможно черного или серого. В приложение будет пример.

Вроде бы все.

Пожалуйста, оставляйте ваше пртфолио именно с иконками, цену и срок. Оплата желательна по результату работы, вдруг все-таки не угадаете со стилем.

Вобщем, будем надеяться на лучшее. Удачи!

16 лет назад
Altruist07
Светлана 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
mooooore
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
Тимур показал себя как действительно профессионал своего дело! Отлично и качественно выполнил работу. Так держать! Надеюсь, на дельнейшее сотрудничество...
Четко поставленная задача. Вменяемые обсуждения, адекватные условия. Со светланой, приятно сотрудничать. Надеюсь на продолжение!
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