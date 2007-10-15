Иконки для онлайн игры

Для действующей онлайн игры Гладиаторы (www.gladiators.ru) требуется индивидуальный дизайнер, хорошо рисующий маленькие иконки (в основном требуются 15x15 пикселей) для выполнения разовых заказов время от времени.

Помимо этих заказов от администрации игры, контакты художника будут размещены в справочной информации для гильдий, чтобы владельцы гильдий могли сами заказывать свои иконки.

Требуется достаточно регулярное присутствие в ICQ и хорошие примеры работ. Также сразу пишите расценки на иконки 15x15, статические и анимированные.