Задача – разработка генератора футбольных эмблем с простым и понятным интерфейсом. Участник создает эмблему из набора примитивов, букв, слов, бэкграундов, и с помощью эффектов. Минимально необходимые функции: Аналог: http://gruntsrus.com/viewpage.php?page_id=248 Фон – цвет, узор, текстура Фоновый примитив – круг, квадрат, ...
- $500Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Для действующей онлайн игры Гладиаторы (www.gladiators.ru) требуется индивидуальный дизайнер, хорошо рисующий маленькие иконки (в основном требуются 15x15 пикселей) для выполнения разовых заказов время от времени. Помимо этих заказов от администрации игры, контакты художника будут размещены ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Часто требуется нарисовать ту или иную иллюстрацию для статей на Soccer.ru, поэтому ищем дизайнера/художника со своим виденьем таких иллюстраций. Требуется чтобы было красиво, сочеталось с сайтом, и, желательно, само по себе представляло интерес читателю. Предлагаем сделать ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется доработать PHP+MySQL+AJAX чат в игре Гладиаторы (www.gladiators.ru): - переработать функции ajax, на некоторых страницах иногда вылетает ошибка- видимо из-за них - добавить игнор - добавить смайлики - добавить транслит - в целом проработать удобство (обсуждаемо) Требуется: - примеры работ на ajax ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требуется создать редактор 3d-персонажей на Delphi: - выбирать модификации частей тела из предложенных, например прическу - модифицировать эти части тела ползунками, например сдвигать скулы или менять ширину лба - перебирать текстуры и их цвета - в реальном времени видеть ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Флешка получает извне данные (футбольные клубы, их цвета и положение в турнирной таблице в каждом из 030 туров) и на их основе строит график примерно такого вида: http://www.soccer.ru/xml/tour/graphic.php Чтобы линии на графике можно было отличить, они подсвечиваются ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Требуется система, желательно готовая, для сбора и представления статистики веб-сайтов, зарегистрированных в каталоге и установивших у себя кнопку-счетчик. Хиты, хосты, посетители (с графиками), поисковые запросы, ссылающиеся страницы и сайты, популярные страницы. Статистика должна архивироваться и не нагружать ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Требуется человек, хорошо знающий JavaScript и работающий с MS Project Есть скрипт, формирующий диаграмму Ганта (на PHP): http://www.blademaster.ru/scr.jpg Нужно сделать следующие опции по нарастанию сложности: 1. около работ вспывающим полем нарисовать исполнителей 2. соединить связанные работы стрелочками 3. таскать стрелочки динамически ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуются программисты для работы по развлекательным проектам www.butsa.ru, www.gladiators.ru Возможны разные варианты сотрудничества - постоянная работа в офисе (Москва, САО), постоянная удаленная работа, сдельная работа. Обязательно хорошее знание SQL (сложные запросы, функции. процедуры), также желательно знание PHP ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад