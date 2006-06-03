Outlaw

Терёхин Дмитрий Outlaw

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Генератор эмблем

    $500

    Задача – разработка генератора футбольных эмблем с простым и понятным интерфейсом. Участник создает эмблему из набора примитивов, букв, слов, бэкграундов, и с помощью эффектов. Минимально необходимые функции: Аналог: http://gruntsrus.com/viewpage.php?page_id=248 Фон – цвет, узор, текстура Фоновый примитив – круг, квадрат, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иконки для онлайн игры

    $250

    Для действующей онлайн игры Гладиаторы (www.gladiators.ru) требуется индивидуальный дизайнер, хорошо рисующий маленькие иконки (в основном требуются 15x15 пикселей) для выполнения разовых заказов время от времени. Помимо этих заказов от администрации игры, контакты художника будут размещены ...

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иллюстрации к статьям

    $50

    Часто требуется нарисовать ту или иную иллюстрацию для статей на Soccer.ru, поэтому ищем дизайнера/художника со своим виденьем таких иллюстраций. Требуется чтобы было красиво, сочеталось с сайтом, и, желательно, само по себе представляло интерес читателю. Предлагаем сделать ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка чата

    $250

    Требуется доработать PHP+MySQL+AJAX чат в игре Гладиаторы (www.gladiators.ru): - переработать функции ajax, на некоторых страницах иногда вылетает ошибка- видимо из-за них - добавить игнор - добавить смайлики - добавить транслит - в целом проработать удобство (обсуждаемо) Требуется: - примеры работ на ajax ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3d-редактор персонажей

    $2500

    Требуется создать редактор 3d-персонажей на Delphi: - выбирать модификации частей тела из предложенных, например прическу - модифицировать эти части тела ползунками, например сдвигать скулы или менять ширину лба - перебирать текстуры и их цвета - в реальном времени видеть ...

    Delphi
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • График на Flash

    $100

    Флешка получает извне данные (футбольные клубы, их цвета и положение в турнирной таблице в каждом из 030 туров) и на их основе строит график примерно такого вида: http://www.soccer.ru/xml/tour/graphic.php Чтобы линии на графике можно было отличить, они подсвечиваются ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Статистика веб-сайтов в каталоге

    $500

    Требуется система, желательно готовая, для сбора и представления статистики веб-сайтов, зарегистрированных в каталоге и установивших у себя кнопку-счетчик. Хиты, хосты, посетители (с графиками), поисковые запросы, ссылающиеся страницы и сайты, популярные страницы. Статистика должна архивироваться и не нагружать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Функция на JavaScript

    $150

    Требуется человек, хорошо знающий JavaScript и работающий с MS Project Есть скрипт, формирующий диаграмму Ганта (на PHP): http://www.blademaster.ru/scr.jpg Нужно сделать следующие опции по нарастанию сложности: 1. около работ вспывающим полем нарисовать исполнителей 2. соединить связанные работы стрелочками 3. таскать стрелочки динамически ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-программист

    $500

    Требуются программисты для работы по развлекательным проектам www.butsa.ru, www.gladiators.ru Возможны разные варианты сотрудничества - постоянная работа в офисе (Москва, САО), постоянная удаленная работа, сдельная работа. Обязательно хорошее знание SQL (сложные запросы, функции. процедуры), также желательно знание PHP ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад