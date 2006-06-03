Часто требуется нарисовать ту или иную иллюстрацию для статей на Soccer.ru, поэтому ищем дизайнера/художника со своим виденьем таких иллюстраций. Требуется чтобы было красиво, сочеталось с сайтом, и, желательно, само по себе представляло интерес читателю. Предлагаем сделать ...