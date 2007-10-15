Нарисовать иконки

Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :) примерно 40-50 штук. Тестовое задание ...
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Иконки к разделам сайта
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