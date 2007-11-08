Необходимо разработать несколько иконок КРУГЛОЙ ФОРМЫ размером 25x25 пикселей без применения теней на прозрачном фоне в формате PNG.

Тема иконок: база, радар, поглотитель, еда, враг.

Вид изображения на Ваш вкус.

Теперь главное: денег нет, НО! оставлю правдивый отзыв за выполненную работу всем приславшим материал, поэтому халтурщиков просьба не беспокоить.

Просьба выкладывать работы в свое портфолио.

В приложении пример работы, т.е. от чего можно оттолкнуться.