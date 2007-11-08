Несколько иконок

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок280 просмотров
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Необходимо разработать несколько иконок КРУГЛОЙ ФОРМЫ размером 25x25 пикселей без применения теней на прозрачном фоне в формате PNG.

Тема иконок: база, радар, поглотитель, еда, враг.

Вид изображения на Ваш вкус.

Теперь главное: денег нет, НО! оставлю правдивый отзыв за выполненную работу всем приславшим материал, поэтому халтурщиков просьба не беспокоить.

Просьба выкладывать работы в свое портфолио.

В приложении пример работы, т.е. от чего можно оттолкнуться.

16 лет назад
cry_san
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
artby
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
YaJurka
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Юлии досталась одна из самых трудных работ: нарисовать иконки, не имея подробного ТЗ, ориентируясь только на описание в одно слово! С данной творческой работой справилась отлично, что говорит о четком видении поставленной задачи. На все вопросы и рекомендации реагировала адекватно и своевременно. Рекомендую всем, кто хочет получить качественную работу за небольшую плату.
Заказ был простой, но заказчик был ответственный и порядочный - четкая постановка задач и своевременная оплата.
dimetradim
Дмитрий 
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Baton45
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
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