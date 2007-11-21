Иконки для сайта

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки294 просмотра
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Необходимо для будущего сайта нарисовать красивые иконки, по следующим темам:

- услуги

- портфолио (или работы)

- аналитика (или эксперт)

- партнеры

- статьи

- ссылки

- гостевая книга

Иконки должны быть выполнены на прозрачном фоне, размер иконки либо 50х50 либо 60х60, не больше и не меньше!

Пример, куда должна вписываться иконка в приложении.

Портфолио желательно!

Жду предложения в icq или по почте.

16 лет назад
sytrus
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Burunduchillo
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Человек хороший. С ним приятно работать, главное - с ним приятно общаться. Всегда знает, что нужно делать. Всегда может найти выход из непростой ситуации.