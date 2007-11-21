Доделка небольшой картинки

Необходимо изменить несколько элементов.

1. Картинка 1.jpg

Слева и справа у картинки идут завитушки, необходимо нарисовать другие завитушки, чтобы они не были похожи на эти.

2. Картина 2.jpg

На картинки написано Наш Адрес, а под этим адресом завитушка, необходимо также сменить ее дизайн (завитушки) + картинку прислать в PSD чтобы мы могли менять названия и вместо Наш адрес писать другие, но чтобы при этом нижняя часть оставалась.

3. Справа на картинки идет завитушка, вот надо ее по другому нарисовать.

Вот в принципе и все.