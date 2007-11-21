Доделка небольшой картинки

Требуется фри ланс профессионал. Небходима отрисовка идей принтов на майки. Идеи есть. Примерные исполнения тоже есть. Необходимо уметь работать в разных стилях не выходя за рамки цветности, размера и требованиям к макету. Предпочтения дизайнерам, понимающим ...
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Необходимо изменить несколько элементов.
1. Картинка 1.jpg
Слева и справа у картинки идут завитушки, необходимо нарисовать другие завитушки, чтобы они не были похожи на эти.
2. Картина 2.jpg
На картинки написано Наш Адрес, а под этим адресом завитушка, необходимо также сменить ее дизайн (завитушки) + картинку прислать в PSD чтобы мы могли менять названия и вместо Наш адрес писать другие, но чтобы при этом нижняя часть оставалась.
3. Справа на картинки идет завитушка, вот надо ее по другому нарисовать.
Вот в принципе и все.
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