Необходимо нарисовать рисунок к календарю на новый год по желанию заказчика. Художникам и иллюстраторам писать на [email protected]. Вышлю описание что нужно нарисовать. Оплата по договоренности.
Штамп-наклейка "Специальный Новогодний выпуск"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный проект – продолжение предыдущего http://weblancer.net/projects/34187.html
Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления.
Каши в порционных пакетиках упакованы в небольшие коробки.
На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. Разумеется не для продажи, а в качестве шуточных подарков партнерам-клиентам.
Переделывать упаковку ради небольшого тиража уже нет времени, поэтому на коробку будут наклеены наклейки, дизайн которых вам и предлагается создать.
Упаковка выглядит вот так: http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti_sliv.jpg
Схематично должно получится вот так: http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti_spec2.jpg
Ёлку в прошлом проекте уже сделали, а в этом нужно создать дизайн шуточного штампика-наклейки "Спецальный Новогодний выпуск"
Требования к дизайну:
Разумеется все нужно сделать красивее, чем в моем примере, и в цвете.
При этом дизайн должен остаться в виде круглой печати. Т.е. должны быть две окружности. Между которыми должна быть надпись: Специальный Новогодний выпуск. Расположение надписи по окружности должно быть как на моем примере, т.е. сверху по центру должен быть пробел между "Специальный" и "Новогодний"
Внутри малой окружности должна быть конфета. Классической формы, в цветной обертке, красивая и апетитная.
Диаметр внешней (большой) окружности 50 мм. За пределы этого диаметра выходить нельзя (есть готовый штамп для стикеров), но и меньше размером делать тоже не надо.
Corel или Illustrator (версии до 12)
Желательно уложиться в три цвета, но при необходимости можно 4.
Цвета только Пантоном! Нужно предоставить номера исп. пантонов. (CMYK не подходит)
Задание предлагается в виде конкурса.
(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:
1. Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
2. Из предложений выбираю троих-четверых участников, работы которых будут оплаченны в любом случае.
3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL (копии залейте на weblancer). Желательно представить несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать (и больше шансов стать победителем).
4. Выбираю победителя.
5. Оплачиваю работы. Победитель получает 20 дол, остальные участники каждый по 5 дол за участие
Другие варианты не рассматриваются.
Сроки: В среду 21ноя около 12.00 мск выберу участников. Очень желательно представить работы в среду 21ноя до 22.00 мск. Крайний срок - четверг 22ноя УТРО.
Спасибо.
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Результаты:
1-е место Шпрингель Ольга (shpringelolga) — 20 дол
2-е место Анастасия (ImagineArtStudio) — 10 дол
3-е место Петрушевская Т.В. (deart), — 5 дол
Yuri (MasterDyn) — работа не представлена
Все работы оплачены. Всем спасибо. Проект закрыт.
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Продолжение здесь: http://weblancer.net/projects/36553.html
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