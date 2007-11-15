Креативные рисунки для рубашек

НАШ САЙТ: rubahaparen.com

О нас

Наша компания формирует инфрастуктуру для сознания эксклюзивных мужских рубашек ручной работы под торговой маркой «Рубаха Парень».

Отличительной чертой нашей продукции является эксклюзивность исполнения. Каждая рубашка имеет неповторимый рисунок, выполненный путём ручной вышивки или рисованный методом Батик*.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с:

- Художниками (рисунки на рубашках)

- Дизайнерами одежды (разработка новых моделей рубашек, специально подобранных под определённые наиболее яркие рисунки художников)

- Поставщиками и производителями натуральных тканей (100% хлопок, 100% шёлк)

Мы объявили тендер для художников - фрилансеров, разместили информацию о нём на специализированных сайтах.

ИНФОРМАЦИЯ для желающих принять участие в тендере - Техническое Задание и условия тендера:

Целевая аудитория: молодые (от 25 до 45 лет) управленцы с доходом не ниже 45 тысяч рублей в месяц. Они ведут светский образ жизни, часто посещают клубные места. В наших рубашках они могут прейти на работу (скорее всего в пятницу), в клуб и т.д.

Предполагается использование вышивки двух тематических направлений:

1. Рисунок должен носить вызывающий характер, но в тоже время не быть пошлым или «серым».

2. Классическая вышивка.

Владелец рубашки должен излучать, в хорошем смысле, юношескую энергию и удивлять людей смотрящих на него. Рисунок на рубашке говорит что мужчина, носящий её, уверенный в себе человек, с чувством юмора и молодой душой.

Художник, при создании эскиза, должен учитывать возможность реализации рисунка на производстве, а именно ручная вышивка «гладью» и Батик.

Поскольку техники исполнения рисунка – ручная вышивка и ручная роспись (Батик) сильно отличаются по изобразительным возможностям (вышитый рисунок по масштабам гораздо меньше нарисованного и т.д.) мы бы хотели видеть эскизы для обоих вариантов исполнения.

Ориентировочная стоимость одного утверждённого рисунка – 300р. Стоимость может изменяться (многократно возрастать), в зависимости от «яркости» идеи художника, в таком случае художник сам называет цену своей работе, если считает что его работа стоит больше трёх сотен рублей. Если наши мнения сходятся, мы принимаем работу.

Рисунки, которые мы не выбрали для производства в настоящий момент, мы, по договоренности с автором, размещаем в каталоге. Каталог находится в местах продажи рубашек и на нашем сайте. По каталогу покупатель может заказать себе рубашку с понравившемся изображением. Как только поступает заказ на рубашку, автору рисунка выплачивается 15% от стоимости (примерно от 1 000р.). Как только рисунок был выбран, он изымается из всех каталогов (в Интернете остаётся как пример). И больше нигде не используется. Автор рисунка, также должен обещать не использовать более свой эскиз.

Оплата может производиться как наличным, так и безналичным способом.

Если ваши эскизы нам подойдут, и мы их решим использовать при производстве рубашек, мы оплачиваем каждый утверждённый рисунок и делаем вам заказ на серию рисунков с 35% предоплатой.

Таким образом, как вы поняли, наша система работы с художниками во многом строится на взаимном доверии и конечно уважении.

Ниже расположены фотографии уважаемых людей в интересных, на наш взгляд, рубашках. Вышитый орнамент на рубашках можно назвать «классическим». То есть одним из тех, что мы от Вас хотим получить. И эскиз, который мог бы стать украшением рубашки, если его нарисовать методом Батик. Также мы бы хотели посмотреть, как вы представляете концепцию изображения для второго тематического направления, которое должно иметь «вызывающий характер», но в тоже время не быть пошлым или «серым». Наличие сексуальности и юмора в изображении будет хорошо оценено.

Яркие идеи могут обыгрываться художником в целой серии похожих рисунков.

Фасон рубашек разнообразен. И подберется под конкретный рисунок.

Художник, при создании эскиза, должен учитывать возможность реализации рисунка на производстве. Отбор и оплата рисунков проводятся на тендерной основе.

В ходе тендерного отбора будут определяться художники, выполнившие эскизы в наиболее подходящем стиле, кто сможет понять концепцию ТЗ.

Победители тендера получат заказ на выполнение множества работ с частичной предоплатой и долговременное сотрудничество.

Желающие принять участие в тендере, присылайте ваши идеи и контактные данные на e-mail: [email protected]

Ждём Ваши работы.

При возникновении вопросов пишите.

Надеемся на продолжительное и эффективное сотрудничество с Вами.