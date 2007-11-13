3 электронных открытки к новому году

Для поздравления клиентов для трех проектов требуется три открытки для отправки по e-mail + три вкладыша с текстом поздравления для печати на полупрозрачной бумаге.

Открытка нужно новогодняя, запоминающаяся - для отправки по e-mail.

Примерное содержание вкладыша:

Логотип «Бренд»

Елка из документов (обложки выпускаемых документов)

Внизу надпись (творческая, какая-нибудь вензельная)

С наилучшими пожеланиями в Новом Году!