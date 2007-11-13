3 электронных открытки к новому году

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок308 просмотров
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Для поздравления клиентов для трех проектов требуется три открытки для отправки по e-mail + три вкладыша с текстом поздравления для печати на полупрозрачной бумаге.

Открытка нужно новогодняя, запоминающаяся - для отправки по e-mail.

Примерное содержание вкладыша:

Логотип «Бренд»

Елка из документов (обложки выпускаемых документов)

Внизу надпись (творческая, какая-нибудь вензельная)

С наилучшими пожеланиями в Новом Году!

16 лет назад
alex_cpkr
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
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