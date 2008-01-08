Отрисовка персонажей

$250
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок581 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это не конкурс (было бы глупо платить за участие в конкурсе, тем, кто не умеет рисовать, а те, кто умеет без труда это докажут) но исполнителей будит несколько и понравившиеся работы будут оплачены в размере от 10$ до 30$ в зависимости от идеи и исполнения, а победитель продолжит работу и получит по результату всю сумму гонорара.

Теперь, для того, что бы вы были выбраны, надо выполнить первый пункт ТЗ (в Приложении №1), эскизы лучше всего размещайте прямо у себя в портфолео, а мне в приват кидайте ссылку на них.

P.S. Уважаемые фрилансеры, я сам фрилансер и поэтому не надо флудить и рассказывать, что вы ждёте от меня предложений, разместив этот проект, я уже всё предложил, от вас нужна работа...

16 лет назад
Ping_up
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
gornostay
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$30
Mort
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
zi-nina
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$250
Талантлива, работает в стиле современной графики в векторе. Стремиться думать о заказе комплексно, что помогает избежать ряда ошибок в конечном макете. Но как и все художники живёт немного в параллельном мире, поэтому, господа, заказчики не скупитесь на уточнении ТЗ, поймите как вас поняли, так вам и нарисовали.
Сотрудничеством более чем просто довольна. Ping_up четко сформулировал задание и мягко и тактично поправлял "вектор движения" в процессе реализации проекта. До сих пор любуюсь на совместный результат. Рекомендую.
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
Замечательный исполнитель
Спасибо
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