Отрисовка персонажей

Это не конкурс (было бы глупо платить за участие в конкурсе, тем, кто не умеет рисовать, а те, кто умеет без труда это докажут) но исполнителей будит несколько и понравившиеся работы будут оплачены в размере от 10$ до 30$ в зависимости от идеи и исполнения, а победитель продолжит работу и получит по результату всю сумму гонорара.

Теперь, для того, что бы вы были выбраны, надо выполнить первый пункт ТЗ (в Приложении №1), эскизы лучше всего размещайте прямо у себя в портфолео, а мне в приват кидайте ссылку на них.

P.S. Уважаемые фрилансеры, я сам фрилансер и поэтому не надо флудить и рассказывать, что вы ждёте от меня предложений, разместив этот проект, я уже всё предложил, от вас нужна работа...