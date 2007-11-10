Нарисовать мамонта

Необходимо нарисовать морду мамонта примерно как тут http://img.artlebedev.ru/everything/29fev/zd_illustrations/010.jpg но скажем так живее :)

Если в вашем портфолио есть подобные работы мне было бы интересно с вами сотрудничать(просьба указывать ссылки на примеры). Остальным же у кого подобных работ в портфолио нет, просьба сделать хотя бы наброски или не тратить времени зря, спасибо :)

Размер изображения небольшой.

Работаю опять же со свободными художниками (не студиями). Через Сервис безопасных сделок.