Новогодние картинки

Необходимо нарисовать морду мамонта примерно как тут http://img.artlebedev.ru/everything/29fev/zd_illustrations/010.jpg но скажем так живее :) Если в вашем портфолио есть подобные работы мне было бы интересно с вами сотрудничать(просьба указывать ссылки на примеры). Остальным же у кого подобных ...