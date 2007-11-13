Корректировка

надо будет сделать следующее

есть страница http://dveri-forpost.spb.ru/catalog.php

там в самом низу есть два изображения дверей, которые выбиваются из общего ряда.

Их надо подогнать под общий размер и сделать на красном фоне маркировку

- для первой двери: МОДЕЛЬ "28"

- для второй двери: МОДЕЛЬ "37"