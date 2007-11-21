Новогодняя открытка

Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых. Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять. В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания. Тестовое задание: Нужно выполнить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать новогоднюю открытку в определенном стиле (см. приложение) по ТЗ.
Срок реализации 3 дня. Подробности после выбора исполнителя.
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