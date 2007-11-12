Создание презентации

Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых. Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять. В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания. Тестовое задание: Нужно выполнить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать pdf презентацию одного небольшого проекта с использованием несложных иллюстраций с изображением персонажа , максимум на 5-6 листов.
С предложениями по срокам и стоимости обращаться [email protected]
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