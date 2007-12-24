Новогодняя открытка

Требуется простенькая флешка с музыкой (короткий мультфильм секунд 20). После окончания видеоряда изображение должно принять боле или мене стабильное состояние, позволяющее спокойно прочитать текст, автоматически возобновлять проигрывание картинки не нужно, музыка может играть и по кругу. Картинок и музыки нет. Текст будет написан позже, нужно предусмотреть для него место. Картинки - рождественско-новогодние. Цветовая гамма может быть сделана в фирменных цветах или не в них. На открытке должен присутствовать логотип института, который должен являться ссылкой на сайт компании. Центрировать внимание на логотипе не нужно. Излишней фривольности лучше тоже избежать.

Предполагаемая аудитория: топ менеджеры компаний, госчиновники, представители учёного сообщества, возраст 30-70 лет.

Ориентировочный бюджет 200$.

Кадр №1: подарок в праздничной упаковке, большая серо-серебристая коробка с логотипом ИПЕМ на боку (отчетливо виден), перевязанная пышным светло-голубым бантом (использование фирменных цветов ИПЕМ).

Кадр №2: бант начинает плавно развязываться, как будто за него кто-то потянул, коробка раскрывается (распадаясь вовне), внутри нее оказывается красивая наряженная елка, под которой лежит гора коробок с подарками.

Кадр №3: «камера» скользит вниз, от макушки елки к ее основанию, крупно берет одну из коробок, на боку которой сверху – логотип ИПЕМ, а посередине написан текст поздравления.

В прикреплённом файле логотип института в корпоративных цветах