Отрисовать в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок246 просмотров
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Необходимо все приложенные изображения отрисовать в векторе:

при прорисовке рисунка 1 и 2 нет необходимости соблюдать полное соответствие.

Особенно в рисунке 2 - надо сделать подобное... можно даже по возможности улучшить рисунок.

Рисунок 3 просто отрисовать...

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16 лет назад
dTrack
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Vampire_Adi
Андрей 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
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