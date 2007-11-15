Необходимо все приложенные изображения отрисовать в векторе:

при прорисовке рисунка 1 и 2 нет необходимости соблюдать полное соответствие.

Особенно в рисунке 2 - надо сделать подобное... можно даже по возможности улучшить рисунок.

Рисунок 3 просто отрисовать...

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