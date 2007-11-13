В этой картинке в добавленом файле нужно изменить Грецию на Рим, а Greece на Rome;) Конкурс.. высылайте на [email protected] у кого похоже всех будет тому 2 у.е. работа оч легкая 5ти минут ;)
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Готов поработать с креативными художниками-дизайнерами. Нужны необычные, креативные открытки в векторе и других форматах. Предложения на почту: [email protected]
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