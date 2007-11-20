# 1 — $

www.abasco.ru Компания выпускает овсяные каши быстрого приготовления.

Каши в порционных пакетиках упакованы небольшие коробки.

На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. Разумеется не для продажи, а в качестве шуточных подарков партнерам-клиентам.

Переделывать упаковку ради небольшого тиража уже нет времени, поэтому на коробку будут наклеены наклейки, дизайн которых вам и предлагается создать.

Упаковка выглядит вот так: http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti.jpg или http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti.psd

Схематично должно получится вот так: http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti_spec.jpg

Слово "схематично" означает, что в моем примере показанно просто расположение наклейки. Сама елка должна выглядеть гораздо красивее, живее, на нее нужно повесить игрушки.

Требования к дизайну:

Высота елки 160мм

Ширина – 80-85мм

Corel или Illustrator (версии до 12)

Желательно уложиться в три цвета, но при необходимости можно 4.

Цвета только Пантоном! (CMYK не подходит)

Печататься будет шелкографией на прозрачной пленке.

Задание предлагается в виде конкурса.

Предложения с предоплатой не рассматриваются.

Из предложений выбираю троих участников, из которых победитель получит 20 дол, остальные двое по 5 за участие. Разумеется, четко обозначу того, кого выбрал.

После этого вы предоставляете работы или ссылки на них. Желательно представить несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать (и больше шансов стать победителем).

Выбираю победителя и оплачиваю его работу и других участников (если работы были представлены).

Далее сразу открою новый проект: нужно будет сделать на ту же упаковку дизайн шуточного штампика-наклейки "Спецальный Новогодний выпуск" :-)

Почему так много суеты из-за какой-то елки? А это задание вроде разминки. На самом деле работы очень много, это и дизайн сайта, который очень запущен, и всевозможные рекламные материалы, листовки буклеты (у нас поменялся дизайн продукции и надо много чего в этой связи сделать) и т.д. и т.п. Поэтому сразу хочется понять с кем можно работать.

Работа срочная. Срок: дня три (а лучше два, за выходные)

Желаю удачи! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Все работы оплачены.

Победитель конкурса Шпрингель Ольга (shpringelolga) — оплачено 20 дол

Остальные участники, Анастасия (ImagineArtStudio) и Петрушевская Т.В. (deart), как и было обещано, получили

по 5 дол за участие.

Всем спасибо. Проект закрыт.

Продолжение здесь: http://weblancer.net/projects/34511.html

:-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------