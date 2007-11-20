Перевести существующий логотип в кривые + легкая доработка. Вышлю лого позапросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
www.abasco.ru Компания выпускает овсяные каши быстрого приготовления.
Каши в порционных пакетиках упакованы небольшие коробки.
На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. Разумеется не для продажи, а в качестве шуточных подарков партнерам-клиентам.
Переделывать упаковку ради небольшого тиража уже нет времени, поэтому на коробку будут наклеены наклейки, дизайн которых вам и предлагается создать.
Упаковка выглядит вот так: http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti.jpg или http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti.psd
Схематично должно получится вот так: http://andrey.abasco.ru/yolka/assorti_spec.jpg
Слово "схематично" означает, что в моем примере показанно просто расположение наклейки. Сама елка должна выглядеть гораздо красивее, живее, на нее нужно повесить игрушки.
Требования к дизайну:
Высота елки 160мм
Ширина – 80-85мм
Corel или Illustrator (версии до 12)
Желательно уложиться в три цвета, но при необходимости можно 4.
Цвета только Пантоном! (CMYK не подходит)
Печататься будет шелкографией на прозрачной пленке.
Задание предлагается в виде конкурса.
Предложения с предоплатой не рассматриваются.
Из предложений выбираю троих участников, из которых победитель получит 20 дол, остальные двое по 5 за участие. Разумеется, четко обозначу того, кого выбрал.
После этого вы предоставляете работы или ссылки на них. Желательно представить несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать (и больше шансов стать победителем).
Выбираю победителя и оплачиваю его работу и других участников (если работы были представлены).
Далее сразу открою новый проект: нужно будет сделать на ту же упаковку дизайн шуточного штампика-наклейки "Спецальный Новогодний выпуск" :-)
Почему так много суеты из-за какой-то елки? А это задание вроде разминки. На самом деле работы очень много, это и дизайн сайта, который очень запущен, и всевозможные рекламные материалы, листовки буклеты (у нас поменялся дизайн продукции и надо много чего в этой связи сделать) и т.д. и т.п. Поэтому сразу хочется понять с кем можно работать.
Работа срочная. Срок: дня три (а лучше два, за выходные)
Желаю удачи! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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Все работы оплачены.
Победитель конкурса Шпрингель Ольга (shpringelolga) — оплачено 20 дол
Остальные участники, Анастасия (ImagineArtStudio) и Петрушевская Т.В. (deart), как и было обещано, получили
по 5 дол за участие.
Всем спасибо. Проект закрыт.
Продолжение здесь: http://weblancer.net/projects/34511.html
:-)
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