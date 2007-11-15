Нарисовать персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки645 просмотров
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Образ игровенка - какой-нить Чебурашка с одним ухом, повязкой на глазу, с базукой, взади большой посох, в домашних тапочках (ну типа там мордочки животного в висячими ушами - плюшевое) и обязательно в майке с логотипом...

плюс к образу - невинные такие нежные большие глаза/взгляд как у кота из Шрека)

рисунок только от руки - вектор или коллаж не нужен

в асю, почту и личку просьба не писать, в заявке обязательно указывать стоимость.

размер рисунка - до 500х500 пикселей, предпочтительно на прозрачном фоне.

если на бумаге то А5 примерно

выбирать буду исходя из портфолио

16 лет назад
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
Выбранные исполнители
lenalapina
Елена 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$50
__Venom__
35 летРоссия
19 лет в сервисе
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16 лет назад
16 лет назад
1 день
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