Нарисовать персонажа

НАШ САЙТ: rubahaparen.com О нас Наша компания формирует инфрастуктуру для сознания эксклюзивных мужских рубашек ручной работы под торговой маркой «Рубаха Парень». Отличительной чертой нашей продукции является эксклюзивность исполнения. Каждая рубашка имеет неповторимый рисунок, ...
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Образ игровенка - какой-нить Чебурашка с одним ухом, повязкой на глазу, с базукой, взади большой посох, в домашних тапочках (ну типа там мордочки животного в висячими ушами - плюшевое) и обязательно в майке с логотипом...
плюс к образу - невинные такие нежные большие глаза/взгляд как у кота из Шрека)
рисунок только от руки - вектор или коллаж не нужен
в асю, почту и личку просьба не писать, в заявке обязательно указывать стоимость.
размер рисунка - до 500х500 пикселей, предпочтительно на прозрачном фоне.
если на бумаге то А5 примерно
выбирать буду исходя из портфолио
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