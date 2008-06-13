Сергей Рассказов __Venom____Venom__
35 летРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Студент СПбГУ Технологии и Дизайна, кафедра Графического Дизайна (Ракламы)
Создание: графическийх оболочек web-сайтов, иллюстраций, логотипов и фирменных знаков, фирменного стиля, иконок и т.п.
Программы: не имеют значения.
Инструмент: руки.
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Портфолио
- Падая в мыслях.269 просмотров
- Сайт для "Сибметалл Сервис"280 просмотров
- Сайт для ООО "Сибметалл Сервис"271 просмотр
- Спам инкорпорэйтед219 просмотров
- Без названия242 просмотра
- Плакат к фильму "Стать Джоном Ленноном"299 просмотров
- *253 просмотра
- *214 просмотров
- *194 просмотра
- Без названия226 просмотров
- Без названия245 просмотров
- Без названия209 просмотров