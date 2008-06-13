__Venom__

Сергей Рассказов __Venom__

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Студент СПбГУ Технологии и Дизайна, кафедра Графического Дизайна (Ракламы)

Создание: графическийх оболочек web-сайтов, иллюстраций, логотипов и фирменных знаков, фирменного стиля, иконок и т.п.

Программы: не имеют значения.

Инструмент: руки.

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