Рисунок к календарю на новый год

Для поздравления клиентов для трех проектов требуется три открытки для отправки по e-mail + три вкладыша с текстом поздравления для печати на полупрозрачной бумаге. Открытка нужно новогодняя, запоминающаяся - для отправки по e-mail. Примерное содержание вкладыша: Логотип «Бренд» Елка ...