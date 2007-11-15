Рисунок к календарю на новый год

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок345 просмотров
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Необходимо нарисовать рисунок к календарю на новый год по желанию заказчика.

Художникам и иллюстраторам писать на [email protected].

Вышлю описание что нужно нарисовать.

Оплата по договоренности.

16 лет назад
apost
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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