Две шапки для сайта

$70
Иллюстрации и РисункиЗавершен18 заявок297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно изменить графические элементы сайта (без трогания разметки):

1) сделать КРАСИВЫЕ и ИНФОРМАТИВНЫЕ шапки для двух разделов сайта vfactory.ru.

2) дать предложения по остальным графически элементам сайта (background, цвета).

Желательно сохранить размеры шапок такими же как у текущих.

Оплата: 50% после(!) утверждения макета + 50% по окончанию работы.

16 лет назад
os
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
YaJurka
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена на 10+. Поняла задачу и творчески подошла к её решению. Учитывает все пожелания. Рекомендую.
Надежный заказчик. Четко описывает желаемый результат, легок в общении. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Отрисовка автомобильных запчастей. Карандаш.

    $700

    Требуется карандашная отрисовка запасных частей и узлов различных агрегатов. Работа с натуры и с фотографий. Изображения, как единичных деталей, так и композиций. Назначение: оформление сайта (рисунки в статьях, обозначения разделов), оформление дизайна каталога и прочей ...

    Иллюстрации и Рисунки41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    Образ игровенка - какой-нить Чебурашка с одним ухом, повязкой на глазу, с базукой, взади большой посох, в домашних тапочках (ну типа там мордочки животного в висячими ушами - плюшевое) и обязательно в майке с логотипом... ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Креативные рисунки для рубашек

    НАШ САЙТ: rubahaparen.com О нас Наша компания формирует инфрастуктуру для сознания эксклюзивных мужских рубашек ручной работы под торговой маркой «Рубаха Парень». Отличительной чертой нашей продукции является эксклюзивность исполнения. Каждая рубашка имеет неповторимый рисунок, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ёлка

    $20

    www.abasco.ru Компания выпускает овсяные каши быстрого приготовления. Каши в порционных пакетиках упакованы небольшие коробки. На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. Разумеется не для продажи, а в качестве ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 3 электронных открытки к новому году

    Для поздравления клиентов для трех проектов требуется три открытки для отправки по e-mail + три вкладыша с текстом поздравления для печати на полупрозрачной бумаге. Открытка нужно новогодняя, запоминающаяся - для отправки по e-mail. Примерное содержание вкладыша: Логотип «Бренд» Елка ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Открытки

    Готов поработать с креативными художниками-дизайнерами. Нужны необычные, креативные открытки в векторе и других форматах. Предложения на почту: [email protected]

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание презентации

    Необходимо сделать pdf презентацию одного небольшого проекта с использованием несложных иллюстраций с изображением персонажа , максимум на 5-6 листов. С предложениями по срокам и стоимости обращаться [email protected]

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад