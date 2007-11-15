Отрисовка автомобильных запчастей. Карандаш.

Требуется карандашная отрисовка запасных частей и узлов различных агрегатов.

Работа с натуры и с фотографий. Изображения, как единичных деталей, так и композиций. Назначение: оформление сайта (рисунки в статьях, обозначения разделов), оформление дизайна каталога и прочей полиграфии компании. Стиль и цветность на усмотрение автора: требуется больше узнаваемость, а не детализация.

Всего потребуется до 30 изображений отдельных деталей и до 10 композиций из них.

Начало работы со 2 января. Всем заинтересованным за это время будет предложено выполнить одну отрисовку с фотографии и одну композицию с ясным смыслом.