Отрисовка автомобильных запчастей. Карандаш.

$700
Иллюстрации и РисункиЗакрыт41 заявка821 просмотр
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Требуется карандашная отрисовка запасных частей и узлов различных агрегатов.

Работа с натуры и с фотографий. Изображения, как единичных деталей, так и композиций. Назначение: оформление сайта (рисунки в статьях, обозначения разделов), оформление дизайна каталога и прочей полиграфии компании. Стиль и цветность на усмотрение автора: требуется больше узнаваемость, а не детализация.

Всего потребуется до 30 изображений отдельных деталей и до 10 композиций из них.

Начало работы со 2 января. Всем заинтересованным за это время будет предложено выполнить одну отрисовку с фотографии и одну композицию с ясным смыслом.

16 лет назад
latemate
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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