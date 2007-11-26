Шапка сайта

Данный проект – продолжение предыдущего http://weblancer.net/projects/34187.html Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления. Каши в порционных пакетиках упакованы в небольшие коробки. На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. ...
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