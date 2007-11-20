Несколько схематичных иллюстраций

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Требуется сделать несколько схематичных иллюстраций разрешения 512x384:

1. Человек Умный - верхняя часть головы человека (черно-белая), просвечивает мозг (цветной).

2. Человек за компьютером - человек, сидящий за компьютером.

3. Человек, увлекающийся музыкой - музыкальный центр, рядом танцующий и поющий человек.

4. Шахматист.

Пример головы в приложении (для третьей иллюстрации), на всех иллюстрациях один и тот же человек.

16 лет назад
organoid
Влад 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв(-1)
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