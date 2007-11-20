Требуется фри ланс профессионал. Небходима отрисовка идей принтов на майки. Идеи есть. Примерные исполнения тоже есть. Необходимо уметь работать в разных стилях не выходя за рамки цветности, размера и требованиям к макету. Предпочтения дизайнерам, понимающим ...
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Требуется сделать несколько схематичных иллюстраций разрешения 512x384:
1. Человек Умный - верхняя часть головы человека (черно-белая), просвечивает мозг (цветной).
2. Человек за компьютером - человек, сидящий за компьютером.
3. Человек, увлекающийся музыкой - музыкальный центр, рядом танцующий и поющий человек.
4. Шахматист.
Пример головы в приложении (для третьей иллюстрации), на всех иллюстрациях один и тот же человек.
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