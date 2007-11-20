Обработка изображений в Фотошоп.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок400 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не очень сложная, но довольно срочная работа. На ftp имеются tif файлы в трех zip архивах.

Вырезать фон у 15 фотографий. Затем компновка этих изображений согласно заданию в файле.

Задачи такого плана: из одной машины взять дисплей и приклеить к другой машине, скомпоновать машину с вот такой витриной и т.д. Таких компонованных файлов будет 17.

Результат Вашей работы это 15+17 фотографий = 32 фотографии. Результат закачиваете в архиве на наш FTP.

Архивы можно скачать по ссылкам:

Подробное задание в прикрепленном файле.

Пожалуйста, цены, сроки и ссылки на портфолио.

P.S. Если не ясно о чем задание, то следует прочитать приложение и скачать файлы по ссылкам. Пожалуйста, обязательно указывайте цену.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxut26
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужны векторные карты-схемы

    $150

    Нужны векторные карты-схемы Рублевского шоссе и Большого Сочи. Не очень детализованно. Важно указать все населенные пункты. Образец стилистики в приложенном файле. Карты (на основе которых нужно делать) вышлю на мыло.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Штамп-наклейка "Специальный Новогодний выпуск"

    $20

    Данный проект – продолжение предыдущего http://weblancer.net/projects/34187.html Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления. Каши в порционных пакетиках упакованы в небольшие коробки. На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. ...

    Иллюстрации и Рисунки4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Добавить людей в интерьер

    На сайте www.encl.ru в шапке присутствует интерьер. Требуется добавить в интерьер молодых людей улыбающихся, беседующих, интеллигентной внешности. Достаточно 3-5 человек. Усадить их на диван, на кресла и т.д. Ваши предложения, сроки, условия.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Две шапки для сайта

    $70

    Здравствуйте! Нужно изменить графические элементы сайта (без трогания разметки): 1) сделать КРАСИВЫЕ и ИНФОРМАТИВНЫЕ шапки для двух разделов сайта vfactory.ru. 2) дать предложения по остальным графически элементам сайта (background, цвета). Желательно сохранить размеры шапок такими же как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отрисовка автомобильных запчастей. Карандаш.

    $700

    Требуется карандашная отрисовка запасных частей и узлов различных агрегатов. Работа с натуры и с фотографий. Изображения, как единичных деталей, так и композиций. Назначение: оформление сайта (рисунки в статьях, обозначения разделов), оформление дизайна каталога и прочей ...

    Иллюстрации и Рисунки41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    Образ игровенка - какой-нить Чебурашка с одним ухом, повязкой на глазу, с базукой, взади большой посох, в домашних тапочках (ну типа там мордочки животного в висячими ушами - плюшевое) и обязательно в майке с логотипом... ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад