Обработка изображений в Фотошоп.

Не очень сложная, но довольно срочная работа. На ftp имеются tif файлы в трех zip архивах.

Вырезать фон у 15 фотографий. Затем компновка этих изображений согласно заданию в файле.

Задачи такого плана: из одной машины взять дисплей и приклеить к другой машине, скомпоновать машину с вот такой витриной и т.д. Таких компонованных файлов будет 17.

Результат Вашей работы это 15+17 фотографий = 32 фотографии. Результат закачиваете в архиве на наш FTP.

Архивы можно скачать по ссылкам:

Подробное задание в прикрепленном файле.

Пожалуйста, цены, сроки и ссылки на портфолио.

P.S. Если не ясно о чем задание, то следует прочитать приложение и скачать файлы по ссылкам. Пожалуйста, обязательно указывайте цену.