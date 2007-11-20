Обработка изображений в Фотошоп.

Нужны векторные карты-схемы Рублевского шоссе и Большого Сочи. Не очень детализованно. Важно указать все населенные пункты. Образец стилистики в приложенном файле. Карты (на основе которых нужно делать) вышлю на мыло.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не очень сложная, но довольно срочная работа. На ftp имеются tif файлы в трех zip архивах.
Вырезать фон у 15 фотографий. Затем компновка этих изображений согласно заданию в файле.
Задачи такого плана: из одной машины взять дисплей и приклеить к другой машине, скомпоновать машину с вот такой витриной и т.д. Таких компонованных файлов будет 17.
Результат Вашей работы это 15+17 фотографий = 32 фотографии. Результат закачиваете в архиве на наш FTP.
Архивы можно скачать по ссылкам:
Подробное задание в прикрепленном файле.
Пожалуйста, цены, сроки и ссылки на портфолио.
P.S. Если не ясно о чем задание, то следует прочитать приложение и скачать файлы по ссылкам. Пожалуйста, обязательно указывайте цену.
- Похожие заказы
- $150Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Создание интерактивных географических карт.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимы кнопки для интернет-магазина.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочно нужно отрисовать шапку к сайту, оставляйте контакт и ценуИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Данный проект – продолжение предыдущего http://weblancer.net/projects/34187.html Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления. Каши в порционных пакетиках упакованы в небольшие коробки. На Новый год небольшим тиражом решено сделать подарочные экземпляры (коробки) с конфетами внутри вместо каш. ...Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать рисунок к календарю на новый год по желанию заказчика. Художникам и иллюстраторам писать на [email protected]. Вышлю описание что нужно нарисовать. Оплата по договоренности.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт16 лет назад
На сайте www.encl.ru в шапке присутствует интерьер. Требуется добавить в интерьер молодых людей улыбающихся, беседующих, интеллигентной внешности. Достаточно 3-5 человек. Усадить их на диван, на кресла и т.д. Ваши предложения, сроки, условия.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $70
Здравствуйте! Нужно изменить графические элементы сайта (без трогания разметки): 1) сделать КРАСИВЫЕ и ИНФОРМАТИВНЫЕ шапки для двух разделов сайта vfactory.ru. 2) дать предложения по остальным графически элементам сайта (background, цвета). Желательно сохранить размеры шапок такими же как ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $700
Требуется карандашная отрисовка запасных частей и узлов различных агрегатов. Работа с натуры и с фотографий. Изображения, как единичных деталей, так и композиций. Назначение: оформление сайта (рисунки в статьях, обозначения разделов), оформление дизайна каталога и прочей ...Иллюстрации и Рисунки41 заявкаЗакрыт16 лет назад
Образ игровенка - какой-нить Чебурашка с одним ухом, повязкой на глазу, с базукой, взади большой посох, в домашних тапочках (ну типа там мордочки животного в висячими ушами - плюшевое) и обязательно в майке с логотипом... ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗакрыт16 лет назад