Принты на майки

Требуется фри ланс профессионал. Небходима отрисовка идей принтов на майки. Идеи есть. Примерные исполнения тоже есть. Необходимо уметь работать в разных стилях не выходя за рамки цветности, размера и требованиям к макету. Предпочтения дизайнерам, понимающим о чём идёт речь. Но в любом случае, требования будут указаны.