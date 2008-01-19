vladimmi

Владимир Марчевский vladimmi

 
36 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание сайта по готовому дизайну
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Tata1
Tanya Mos 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужно написать скрипт
Работа выполнена быстро, качественно и корректно. Работой остались довольны, обязательно обратимся еще раз!
unl1m1ted
Эрнест 
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Прикрутить знакомства к сервису.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
unl1m1ted
Эрнест 
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Редизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)
$25
10 баллов
17 лет назад
Верстка сайта
CSSHTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!