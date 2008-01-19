Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
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$0
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена быстро, качественно и корректно. Работой остались довольны, обязательно обратимся еще раз!
$200
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
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$20
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
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$25
10 баллов
17 лет назад
CSSHTML
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!