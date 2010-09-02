Битрикс разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка83 просмотра
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Требуется разработчик, особенные требования:

вы знаете Bitrix,

можете собрать сайт,

написать свой компонент,

подредактировать стандартный.

HTML, PHP, JavaScript и Ajax для вас не проблема.

Вы обладаете постоянным интернет соединением, где проживаете не имеет значения.

Требуется писать и развивать портал (в данный момент ему ещё далеко до завершения, придется много переделать после прежних специалистов :) ), для ориентира http://yadia.ru/. Это не студия, заниматься потребуется только одним проектом, писать, а в дальнейшем и развивать.

Требования документируемый код, работа по плану, регулярная отчётность и прозрачность работы, возможность и желание работать нормальный рабочий день. Лёгкая доступность в рабочее время по мобильному телефону, через ICQ и SKYPE (часы рабочего времени оговариваются).

Заработная плата оговаривается во время общения (по указанным выше способам связи), ориентированный бюджет 40 000 рублей на месяц, предпочтительно заключение договора ГПХ либо трудового, Мы все платим в белую, все налоги уплачиваем самостоятельно.

Способы связи:

+7 9038837849

ICQ: 601765485 (в авторизации пишите, что "про Bitrix" я пойму).

[email protected]

скайп - yadia.ru

13 лет назад
blemaren
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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