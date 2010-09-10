Программист для работы с порталом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки287 просмотров
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Требуется грамотный программист для постоянной работы с порталом (ссылка на портал по просьбе). Оплата работы по объему. Движок собственной разработки.

Знания:

PHP(ООП),

Javascript,

AJAX, MVC, Smarty,

jQuery, ui.jQuery, Mootools,

MySQL

HTML 4.01 Specification, XHTML (w3c valid)

Портал имеет разделы:

Интернет-магазин (почти готов)

Новости, статьи (готовы)

Личный кабинет (не делали)

Форум (не делали)

Доска объявлений (не делали)

Блоги (не делали)

И т.п.

Ищем ПАРТНЕРА на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.

13 лет назад
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад