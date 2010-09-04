Специалист по phpBB3

Требуется на постоянную работу программист со знанием: PHP,HTML,CSS. Свяжитесь с нами по Skype: outsider87m ICQ:377081720 Ждем вас !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нахожусь в поиске грамотного специалиста по phpBB3 для решения некоторых проблем с форумом.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
1 Нахождение в сети минимум 5 часов в рабочее время. 2 Наличие работающего телефона, отсутствие бабушек,к которым срочно надо уехать отвезти лекарство,а задачу выполню потом, 3 Занние HTML, PHP, опыт работы с CMS Joomla,Друпал и другие. 4 Выдерживание ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
График работы: Полный рабочий день (с 09:00 до 18:00 по киеву) Занятость: Полная Требования: Возраст: от 21 Знание ин.языка: Английский технический (обязательно), другие приветствуются Опыт работы в данной области: от 3 лет Наличие сертификатов от 1С-Битрикс обязательно! Условия работы: • PHP , MySQL ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1600
Молодой компании требуется ведущий Flash програмист для ведения работ над социальными игровыми проектами. Мы независимая команда, которая работает исключиельно над своими играми на западном рынке и мы стремительно растем. На данный момент мы работаем над ...Закрыт13 лет назад
Написание авторского проекта. Свободное создание и хорошие наработки: аудио-видео чаты, конференции, форумы, блоги, переписка, фотогалерея... Сложная логика. Цены на работы не дорогие.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется на постоянную работу программист 1с-Битрикс, з.п. достойная ! Вся последующая информация при личном общение !Закрыт13 лет назад
- $500
На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием: обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML; желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty. Основная работа. Вакансия №13 В чем заключается работа: 1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая доработка, ...Закрыт13 лет назад
Нужен программист в Киеве для доработки и дальнейшего сопровождения сайта ajaxplay.com/ru/ Требования: - обязательно глубокое знание и опыт работы php, mysql, javascript, ajax, html, css, верстка - организованность и ответственность - Дисциплинированность, обязательность, отчетность, соблюдение сроков - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработчик, особенные требования: вы знаете Bitrix, можете собрать сайт, написать свой компонент, подредактировать стандартный. HTML, PHP, JavaScript и Ajax для вас не проблема. Вы обладаете постоянным интернет соединением, где проживаете не имеет значения. Требуется писать и развивать портал (в данный момент ...Закрыт13 лет назад
Написание авторского проекта. Свободное создание и хорошие наработки: аудио-видео чаты, конференции, форумы, блоги, переписка, фотогалерея... Сложная логика. Цены на работы не дорогие.Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад