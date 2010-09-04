Для постоянной работы требуется программист

$500
Веб-программированиеЗавершен4 заявки253 просмотра
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1 Нахождение в сети минимум 5 часов в рабочее время.

2 Наличие работающего телефона, отсутствие бабушек,к которым срочно надо уехать отвезти лекарство,а задачу выполню потом,

3 Занние HTML, PHP, опыт работы с CMS Joomla,Друпал и другие.

4 Выдерживание сроков.

Зарплата 500 долларов / месяц

Если в России ,оформим Трудовой договор.

Работа стандартная,

Верстка, посадка на кмс, конструирование нужного функционала.

13 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
koz1024
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$500
Спасибо Константину, за работу, за адекватность, за прекрасную работу, за умение находить решение, и Константин просто прекрасный человек
Были небольшие проблемы с оплатой
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