Программист 1С-Битрикс - срочно! (Украина)

Требуется на постоянную работу программист со знанием: PHP,HTML,CSS. Свяжитесь с нами по Skype: outsider87m ICQ:377081720 Ждем вас !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
График работы: Полный рабочий день (с 09:00 до 18:00 по киеву)
Занятость: Полная
Требования:
Возраст: от 21
Знание ин.языка: Английский технический (обязательно), другие приветствуются
Опыт работы в данной области: от 3 лет
Наличие сертификатов от 1С-Битрикс обязательно!
Условия работы:
• PHP , MySQL , JS
• Знание правил и нюансов вёрстки (дивная, табличная)
• Умение разгребать «чужой» код
• Обязательный опыт работы с CMS 1С-Битрикс на уровне написание дополнительных компонентов, модулей, плагинов (другие CMS приветствуются)
• Опыт работы с php фреймворками приветствуется
Обязанности:
• Разработка (веб-проекты, интеграция)
• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.
• Испытательный срок = ставка по мин. рейту
• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.
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