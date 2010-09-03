Программист 1С-Битрикс - срочно! (Украина)

График работы: Полный рабочий день (с 09:00 до 18:00 по киеву)

Занятость: Полная

Требования:

Возраст: от 21

Знание ин.языка: Английский технический (обязательно), другие приветствуются

Опыт работы в данной области: от 3 лет

Наличие сертификатов от 1С-Битрикс обязательно!

Условия работы:

• PHP , MySQL , JS

• Знание правил и нюансов вёрстки (дивная, табличная)

• Умение разгребать «чужой» код

• Обязательный опыт работы с CMS 1С-Битрикс на уровне написание дополнительных компонентов, модулей, плагинов (другие CMS приветствуются)

• Опыт работы с php фреймворками приветствуется

Обязанности:

• Разработка (веб-проекты, интеграция)

• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.

• Испытательный срок = ставка по мин. рейту

• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.