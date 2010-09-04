Программист 1С-Bitrix

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
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Требуется для постоянного сотрудничества программист с уверенным знанием 1С-Bitrix, с опытом разработки интернет-магазинов, интегрированных в 1С 8.1 и 7.7

13 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов