Требуется PHP программист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок56 просмотров
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Требуемые знания: PHP, MVC, Javascript, AJAX, MySQL, Apache, Linux, HTML, CSS.

Как минимум общее понятие о Frameworks такие как ZEND, Codeigniter, Kohana.

Приветствуются знания иностранных языков, базовое знание Photoshop, Shell programming, общее понятие о построении интернет магазинов

Место работы: г.Херсон

PHP
13 лет назад
dvlopbiz
Дима 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад