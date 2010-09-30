Разработчик Drupal удаленно, гибкий график

В аутсорс-компанию требуется веб-разработчик для удаленной работы. Требования к кандидатам:

- Уверенные знания PHP, JS, CSS и HTML

- Drupal 5, 6 — на уровне написания модулей, вёрстки и создания сайтов с views и cck

- Быть онлайн с 17 до 23-24 часов по МСК для срочных заданий или правок на сайтах (бывает раз или два в неделю), менее приоритетные можно выполнять в любое удобное время.

Оплата - банковский перевод, WebMoney, Яндекс.Деньги, перевод на банковскую карту. Каждую неделю, две или месяц - в зависимости от пожеланий.

Ждём ваших отзывов здесь или:

skype: korotenkostv

icq: 2777703

mail: [email protected]