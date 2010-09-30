Разработчик Drupal удаленно, гибкий график

Набор на постоянную основу 4-5 веб-программистов со знанием ajax php mysql для выполнения мелких и средних задач по проекту http://overpro.ru - игры на реальные деньги в cs 1.6 1) 1 Веб программист ajax (отличное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В аутсорс-компанию требуется веб-разработчик для удаленной работы. Требования к кандидатам:
- Уверенные знания PHP, JS, CSS и HTML
- Drupal 5, 6 — на уровне написания модулей, вёрстки и создания сайтов с views и cck
- Быть онлайн с 17 до 23-24 часов по МСК для срочных заданий или правок на сайтах (бывает раз или два в неделю), менее приоритетные можно выполнять в любое удобное время.
Оплата - банковский перевод, WebMoney, Яндекс.Деньги, перевод на банковскую карту. Каждую неделю, две или месяц - в зависимости от пожеланий.
Ждём ваших отзывов здесь или:
skype: korotenkostv
icq: 2777703
mail: [email protected]
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