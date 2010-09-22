Набор веб-программистов: ajax \ php+mysql \ joomla

Срочно ищется несколько разработчиков в существующую команду Требования: Ответственность Хорошее знание .Net Framework 3.5, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, LINQ, SQL Server 2008, Visual Studio 2010. Опыт работы с этими технологиями более 3 лет, либо с момента ...
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Набор на постоянную основу 4-5 веб-программистов со знанием ajax php mysql для выполнения мелких и средних задач по проекту http://overpro.ru - игры на реальные деньги в cs 1.6
1) 1 Веб программист ajax (отличное знание)
2) 3 Веб программиста со знанием ajax среднее, php и mysql - на среднем уровне или выше.
3) 1 веб-программист джумла (джустина) + php и mysql
Ответственность - обязательное условие!
Нужно работать под руководством нашего веб-директора, в одиночку и в команде.
Задачи получать и вести через трекер, веб-директор обязуется написать задачу, а веб-программист обновлять статус выполнения задачи, а также отмечать насколько процентов выполнено задание, требовать и ускорять свою работу путем переговоров с веб-директором, it-директором и генеральным директором.
Стоимость задач и сроки обсуждать с веб-директором, уточняются и оплачиваются у it-директора или ген-директора.
Оплата по проектная + возможен ежедневный бонус 150-250 рублей за постоянный онлайн в рабочее время и не переключение на другие работы, продолжительное время занятий над задачами именно нашего проекта, предложения своих идей в целях улучшения системы.
Оплата только после выполнения каждой задачи, либо можем разделить на "поэтапно", если задача более чем на 1500 рублей (средние задачи).
Удобна оплата по WMR.
Суммы за проекты средние или чуть выше, зависит от быстроты и качественности выполнения задач.
Задач много, нужны только те исполнители, которые не пропадут и доведут задачи до конечного итога в кротчайшие сроки.
Просьба тем, кто не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве или мало бывает он-лайн - не беспокоить.
Примерные задачи:
Перевод одного или нескольких компонентов\модулей на мультязык,(от 1200\400 руб)
Выполнение определенных отдельных задач, составных частей компонента Партнерки, (от 500 до 7 000 руб)
Написание скриптов по акциям, их модернизирование и дополнение, (от 500 до 2000руб)
Вверсткаот 700 за страницу, мелкие задачи по сайту от 300 рублей (модули вывода информации из бд, поправка мелких багов и т.п)
Написание скриптов, отдельных составляющих компонента Турнирная система (от 250 до 5000)
Задачи по дополнению новых функций к уже работающей системе MixGame OverPro.ru.
Модификация чата, личных сообщений. (от 1000 руб)
Создание или модернизирование из существующих тикет-сервисов под наш проект (от2000)
Для связи 195432266 - генеральный директор проекта, Томашвили А.А.
http://www.overpro.ru/component/option,com_contact/task,view/contact_id,2/Itemid,72/
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