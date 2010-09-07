Нужен php-программист

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок239 просмотров
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Нужен разработчик php на разработку новых разделов и на поддержку двух проектов:

1. queentia.ru - достаточно не сложный сайт (можно рассматривать занятость отдельно по нему).

2. intomoscow.ru - сложный неудобный движок, но переделывать его не в ближайшие полгода-год не планируется, нужна поддержки и много локальных доделок-переделок. Здесь основное разобраться в коде, т.к много ручного не очень правильно написанного кода (сразу скажу, что не очень просто в плане рутины).

Оплата договорная, наверное проще определять по задачам исходя из примерной почасовой или т.п.

PHP
13 лет назад
idrez
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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