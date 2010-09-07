Опытный JS-программист на постоянку

Доброго времени суток, Уважемые фрилансеры! На постоянную основу требуется высококвалифицированный специалист в области микроплатежей. У нас имеется смс-биллинг, который находится на стадии тестирования. По ходу сотрудничетва необходимо исправлять недочеты и совершенствовать платформу.На данный момент смс-биллинг подключен к ...