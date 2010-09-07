Опытный JS-программист на постоянку

Набор на постоянную основу 4-5 веб-программистов со знанием ajax php mysql для выполнения мелких и средних задач по проекту http://overpro.ru - игры на реальные деньги в cs 1.6 1) 1 Веб программист ajax (отличное ...
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- иммитирование любых действий пользователя (html - проход по ссылкам, отправка форм, загрузка файлов, картинок, иммитация действий)
- получение разл. информации с сайтов, замены в html
- !!!ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ JS!!!, PHP4/5 + MySQL (опыт работы с curl/сокет), XML
Работа на постоянной основе.
Нужны отличные кодеры, которые могут работать быстро и четко.
Остальным просьба не отнимать свое/мое время.
За подробностями в асю: шесть26семь87пять89
ЗП от $ 800 и более, в зависимости от вашей скорости и качества работы.
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