PHP-программист (Zend или Kohana) Минск

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка84 просмотра
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Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов, которые набирают популярность без особых трудностей.

Кто нам нужен:

* Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи.

* Должен иметь четкое понимание ООП его плюсы/минусы

* Опыт использования PHP/MySQL +2 года. Знание фреймворков (Zend или Kohana)

* Linux не пугает - не возникнет вопросов как настроить веб-серверы (Apache, PHP-FPM, Nginx) и, соответственно, свое приложение

* В прошлом есть опыт программирования десктопных приложений.

Зарплата зависит от Вашего уровня.

PHP
13 лет назад
pay_for_work
Свертук 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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