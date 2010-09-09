PHP-программист (Zend или Kohana) Минск

Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов, которые набирают популярность без особых трудностей.

Кто нам нужен:

* Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи.

* Должен иметь четкое понимание ООП его плюсы/минусы

* Опыт использования PHP/MySQL +2 года. Знание фреймворков (Zend или Kohana)

* Linux не пугает - не возникнет вопросов как настроить веб-серверы (Apache, PHP-FPM, Nginx) и, соответственно, свое приложение

* В прошлом есть опыт программирования десктопных приложений.

Зарплата зависит от Вашего уровня.