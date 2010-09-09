Разработчик Google гаджетов

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Нужен разработчик, имеющий опыт создания Google-гаджетов, которые можно размещать на сайтах и в Google документах.

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аська - 303775564

скайп Matrixcracker1

13 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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