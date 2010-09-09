На проект требуется программист со знанием Zend Framework.

Требования:

Опыт программирования в Zend Framework от полугода, портфолио проектов на зенде (один-два) или описание реальных решенных задач, возможность быть он-лайн с 10 до 6 в аське, по мобильнику и по Скайп.

Что мы предлагаем:

Достойную оплату, хорошее ТЗ, много интересной работы.

Пишите прямо в аську 777994

На сейте бываю редко.