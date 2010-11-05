Программист для развития функционала сайта

Для проекта под социальные сети требуется опытный разработчик Flex. Требования: Опыт разработки на Flex от года Знание Flex Sdk 3.5, 4.1 Оперативность, постоянная доступность в Skype в рамках согласованного графика. Приветствуется: Опыт работы с системами контроля версий (mercurial) Владение одним из фреймворков ...
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Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта.
Сайт готов и эксплуатируется, ссылку вышлю в личку заинтересованным.
Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток.
Оплата договорная для каждой задачи.
Сначала расценивается весь список задач.
Называйте условия и стоимость реализации, пожалуйста.
Программа развития сайта на два месяца вперед - в приложении.
Возможны дополнительные работы по мере их появления, а также срочные работы.
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